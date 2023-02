À Aix-en Provence, la belle histoire d’un restaurant qui emploie des personnes handicapées

Marion est en salle. C’est la première fois qu’elle occupe un CDI. Elle est fière de faire partie du personnel. Tout comme Laurène. "Enfin, je réalise mon rêve : être serveuse. Je suis contente et heureuse de le faire", raconte la jeune femme. Un rêve qui se concrétise aussi pour Christopher, trisomique 21, qui a été embauché comme cuisinier. "C’est comme une famille pour moi. Ils sont sympas, cool" rapporte le jeune homme. Ces huit salariés "pas comme les autres" travaillent à temps partiel parce qu’ils se fatiguent plus vite. Mais quand ils servent ou cuisinent, "ce sont des employés très volontaires", explique Caroline Mansincal, porteuse du projet et directrice du restaurant "Chez Pierre".

Tout le monde est gagnant

"Chez Pierre", on peut servir près de 35 couverts par service. Le personnel recruté a été auparavant formé aux métiers de la restauration. L’idée est d’accueillir les clients comme dans un restaurant classique. Alors l’équipe est encadrée par deux salariés sans handicap, une cheffe de cuisine et un manager de salle. Des collaborateurs qui valorisent, félicitent, encouragent et jouent un rôle important dans la gestion du stress. Avec ce concept de restaurant inclusif et social, "tout le monde est gagnant", précise la directrice du restaurant. "Cela apporte à la personne qui est en recherche de travail mais aussi au collaborateur ordinaire parce qu’ils (les salariés handicapés) véhiculent tellement de joie, de bonne humeur", explique-t-elle.

D'ailleurs, Caroline Mansincal les surnomme affectueusement ses "pierres précieuses". En ouvrant ce restaurant, elle espère donner des idées à d'autres employeurs. En France, les entreprises de plus de 20 salariés doivent compter 6% de personnel handicapé dans leur masse salariale ou payer une contribution financière. Dans le privé, beaucoup optent pour la dernière option.