"Mon cœur n'a fait qu'un tour" : une directrice d'école reçoit la visite surprise du chanteur Julien Clerc pour son départ en retraite

"C'était une surprise incroyable", sourit encore Florence Béguignot, qui dirigeait l'école primaire Jean-Monnet de Vincennes (Val-de-Marne) jusqu'au 30 juin, jour de son départ de retraite. Ce jour-là, et malgré quelques gouttes de pluie, elle a eu droit à des adieux très particuliers : le chanteur Julien Clerc est venu lui rendre hommage en personne, avec un bouquet de fleurs à la main, en entonnant sa chanson Mademoiselle devant les enseignants et les 300 élèves de l'école. Les images de cette rencontre ont été diffusées par l'équipe de l'artiste, jeudi 7 juillet.

Ce jeudi 30 juin, donc, Florence Béguignot assiste au récital des enfants, dans la cour de l'école, quand elle entend une autre voix, un peu plus grave. "Mon cœur n'a fait qu'un tour", se remémore-t-elle – une émotion visible sur les images. "J'avais déjà eu droit à un pot de départ en retraite superbe, mais là, c'était une surprise incroyable, j'étais très émue. Je ne pense pas que beaucoup d'enseignants aient eu droit à un tel départ." Cerise sur le gâteau, la directrice et sa collègue ont été invitées à l'Olympia pour assister au concert de Julien Clerc, cette fois sur une scène, en décembre prochain.

Cette surprise a été préparée dans le plus grand secret. "Début juin, j'avais dit à une maman d'élève qu'on ne se verrait pas à la rentrée, car je partais à la retraite", raconte la directrice à franceinfo. "Huit jours plus tard, j'ai reçu un coup de fil en me demandant si j'aimais bien Julien Clerc, j'ai dit 'bien sûr' ! Mais je pensais que les parents d'élèves me feraient simplement un cadeau". Mais une collègue prend le soin de tout organiser en coulisses – ce qui n'est pas de tout repos quand il faut collecter les accords de toutes les familles pour les droits à l'image de la future vidéo. "Je n'ai absolument rien vu. Les enfants ont appris la chanson chacun en classe, et ne l'avaient jamais chantée tous ensemble."

"Quand on dit aux enfants que c'est pour faire plaisir à la directrice, ils savent garder un secret." Florence Béguignot, ex-directrice de l'école Jean-Monnet de Vincennes à franceinfo

La chanson Mademoiselle n'a pas été choisie au hasard. Dédiée aux institutrices, ell efigure sur le dernier album du chanteur et a été écrite par Didier Barvelivien. "Ce sont des paroles qui parlent de ces gens à qui nous devons tout. Parce que ce sont les gens qui nous font rentrer dans la vie", avait expliqué l'an passé Julien Clerc, au micro d'Europe 1. Ces quelques paroles, il est vrai, rendent un bel hommage aux enseignants de France : "Mademoiselle qui m'avez appris, la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma viе."