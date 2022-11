Immeubles effondrés à Lille : "On entendait les gravats tomber, l'immeuble avait bougé", raconte le jeune homme qui a donné l'alerte

"Quand je suis parti de chez moi à 20 heures vendredi soir, il n'y avait pas de signe que ça allait arriver", raconte au micro de France Bleu Nord, Thibault Lemay, 22 ans, le jeune homme qui a donné l'alerte tôt samedi 12 novembre à Lille avant l'effondrement des deux immeubles de la rue Pierre-Mauroy.

C'est en rentrant de soirée vers 3 heures du matin qu'il a constaté qu'un des murs du hall d'entrée était gravement fissuré. "Je suis allé voir mes deux colocataires, explique l'étudiant, on s'est rendu compte que l'immeuble avait bougé car on n'arrivait plus à ouvrir la porte tout en haut et on entendait des gravats tomber." Les trois colocataires, âgés d'une vingtaine d'années, décident alors de "se poser" et d'être "pragmatiques" : "très vite nous avons pris la décision de prévenir les secours", poursuit l'alternant en informatique industrielle. Les pompiers arrivent 10 minutes plus tard, "en moins de trente minutes, tout le monte était évacué".

Du coup, si un jour votre hall d'entrée est comme ça, cassez vous #Lille pic.twitter.com/qQmQawQs67 — Benlop | زن زندگی آزادی (@Benlop) November 12, 2022

"C'est un bâtiment vieux, les choses bougent un peu, ajoute de son côté Benjamin Lopard, un habitant de l'immeuble âgé de 35 ans, ma porte d'entrée frottait, mais on se disait que c'était normal et que ça faisait partie du charme de l'ancien". Il rapporte avoir été réveillé par les pompiers : "Mon premier réflexe a été de me brosser les dents pour être présentable, indique-t-il, Mais quand j'ai allumé le robinet, ça coulait au compte-goutte donc j'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose."