Pas-de-Calais : plus de 500 migrants évacués d'un campement à Calais, 21 personnes interpellées

L'opération a été menée à la demande de Territoire 62, un bailleur aménageur de cette zone d'activités, selon France Bleu Nord.

Temps de lecture : 1 min

Une vaste opération de démantèlement d'un camp de migrants a été menée mardi 10 octobre à Calais, indique une journaliste de France Bleu Nord présente sur place. 537 migrants ont été évacués et pris en charge par les autorités. 21 personnes "en situation irrégulière" ont été interpellées "en vue d'un placement en retenue administrative", précise la préfecture, qui précise que l'opération s'est déroulée "sans incident".

>> Pas-de-Calais : une migrante retrouvée morte sur une plage de Sangatte

Ce camp est le plus grand camp de Calais : la préfecture estime à 700 le nombre de personnes vivant sur place. 350 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour l'opération.

"Ces occupations occasionnent de sérieux problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité pour les entreprises à proximité et pour les Calaisiens", déclare la préfecture pour expliquer cette opération. Elle pointe aussi des conditions de vie "indignes" des migrants dans ces campements et une situation "dangereuse" pour eux à proximité de l'autoroute A16 et de la voie ferrée. "L'emprise des réseaux de passeurs est en outre confortée et facilitée par le regroupement de personnes sur le secteur", justifie la préfecture.

L'opération a été menée à la demande de Territoire 62, un bailleur aménageur de cette zone d'activités, indique France Bleu Nord. Des projets d'aménagement d'entreprises sont prévus à l'emplacement du camp de migrants.