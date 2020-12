Antilles : une explosion des réservations pour la fin d’année

Les vacanciers ont envie d’évasion et de soleil. En Martinique et en Guadeloupe, les restrictions sont moindres, il n’y a pas de couvre-feu et les restaurants ont rouvert. De plus, passer les fêtes sur les plages des Antilles a de quoi faire rêver. Le projet semble notamment séduire les Français de l’Hexagone. Car si aujourd’hui les hôtels et les piscines sont presque vides, les réservations explosent pour la fin d’année.

80% du niveau de réservation par rapport à 2019

"Nos deux hôtels sont complets à partir du 24, c’est une très bonne chose, on attendait ce moment avec impatience", rapporte Yves Jacquet, le directeur de l’hôtel "La Bakoua" (Martinique). Depuis l’annonce du déconfinement, le 15 décembre, les réservations pour les Antilles sont revenues à 80% du niveau de 2019. L’envie de voyager serait aussi facilitée par les tests antigéniques, avec des résultats disponibles en 15 minutes.

