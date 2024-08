Inondations dans les Vosges : "J'ai vu arriver une vague de boue et d'eau d'une hauteur de deux mètres", témoigne le maire de Damas-et-Bettegney

Damas-et-Bettegney est l'une des communes les plus touchées par les inondations qui ont touchées les Vosges après les violents orages de jeudi soir.

"J'ai vu arriver une vague de boue et d'eau d'une hauteur de deux mètres", témoigne le maire de Damas-et-Bettegney (Vosges), Claude Maire, sur France Bleu Sud Lorraine vendredi 2 août, après les orages et les inondations qui ont durement touché sa commune jeudi soir.

À la suite des violents orages, la rivière le Madon et certains de ses affluents sont sortis de leur lit, à tel point que par endroit l'eau est montée jusqu'à deux mètres, avec des coulées de boue. Au total, 26 communes sont concernées par ces inondations. Aucune victime n'est à déplorer.

Damas-et-Bettegney est l'une des communes les plus touchées. Le niveau de la ligne de boue a atteint au moins deux mètres de haut. Le maire de Damas-et-Bettegney, Claude Maire, raconte que "beaucoup de murets se sont écroulés, des voitures embarquées et il y a des gros dégâts dans les maisons. Il y en a qui sont inhabitables".

"C'était vraiment impressionnant"

L’édile reconnaît avoir été "impressionné". "J'allais sonner chez les gens parce que je voyais l'eau qui montait doucement et j'ai vu arriver une vague de boue et d'eau d'une hauteur de deux mètres. Il a fallu que je me sauve en dix minutes", raconte-t-il.

À minuit, les sapeurs-pompiers des Vosges étaient intervenus à plus de 150 reprises. Une dizaine d'habitants ont été évacués à Damas-et-Bettegney, dont certains par canaux de sauvetage, décrit Claude Maire à France Bleu Sud Lorraine. Ces riverains ont été mis à l'abri dans la cantine communale. Les habitants et les secours se sont aussi mobilisés dans la commune pour sauver les chevaux et les vaches bloqués par les boues.

"J'ai 56 ans, je n'ai jamais vu ça", reconnaît Jean-Luc, habitant de la commune, qui est monté ce vendredi matin sur sa tractopelle pour aider à nettoyer et dégager les routes. "Ça arrivait comme une vague. La végétation s'est accumulée devant les grilles, ça a monté d'1,50 m en une minute, comme si la digue avait lâché. C'était vraiment impressionnant", poursuit-il encore sous le choc. La préfecture des Vosges a activé sa cellule de crise. Le département est maintenu ce vendredi matin en vigilance orange pour crues par Météo-France.