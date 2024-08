Orages en France: des habitants évacués après des inondations dans les Vosges

La préfecture des Vosges a activé sa cellule de crise en raison des inondations qui frappent le secteur de Dompaire, à l'ouest d'Épinal, depuis la soirée du jeudi 1er août, rapporte France Bleu Sud Lorraine. Le département est maintenu vendredi matin en vigilance orange pour crues par Météo-France.

À la suite des violents orages, le Madon et certains de ses affluents sont sortis de leurs lits à tel point que par endroit l'eau est montée jusqu'à deux mètres, avec des coulées de boue. Yves Séjourné, maire de Mirecourt, assure à France Bleu Sud Lorraine que dans sa commune, l'eau est montée jusqu'à plus de trois mètres. Au total, 26 communes sont concernées par ces inondations. Aucune victime n'est à déplorer.

La préfète des Vosges juge la situation "inquiétante"

La préfète des Vosges Valérie Michel-Moreaux affirme sur France Bleu Sud Lorraine que le pic du Madon a été atteint aux alentours de 5h30. Elle juge la situation "inquiétante", mais "pas aussi catastrophique que ce à quoi on s'attendait".

À minuit, les sapeurs-pompiers des Vosges étaient intervenus à plus de 150 reprises. Une dizaine d'habitants ont été évacués à Damas-et-Bettegney, dont certains par canaux de sauvetage, décrit à France Bleu Sud Lorraine le maire de la commune Claude Maire. Ces riverains ont été mis à l'abri dans la cantine communale. À Ville-sur-Illon, un Ehpad a été privé d'électricité une partie de la nuit et trois de ses résidents ont été relogés au sein de l'établissement en raison de fuites sur le toit.

Sur les routes, pas de grandes difficultés sur les grands axes comme l'A31. Sur le réseau secondaire, en revanche, des routes ont été coupées jeudi soir. Mais "la RD 165 et la RD 166 (axe Dompaire/Vittel) ont pu être rouvertes", indiquait à 7h la préfète sur France Bleu Sud Lorraine, tout en appelant à "la vigilance". Néanmoins la RD 40 demeure fermée à hauteur de Légéville-et-Bonfays, la RD 6 et la RD 39 à Girancourt sont toujours fermées à la circulation ce vendredi matin, indique France Bleu Sud Lorraine. La préfecture des Vosges recommande à la population de se tenir à l'écart des cours d'eau et des ponts, et de ne pas s'engager sur une route immergée, même partiellement.

Des orages aussi dans la Marne et les Ardennes

Le sud-ouest de la Marne et une partie des Ardennes ont aussi été touchés jeudi soir par des violents orages. Les eaux sont montées dans des secteurs localisés, dont celui de Montmirail où des patients de l'hôpital inondé ont dû être évacués, a appris France Bleu Champagne-Ardenne auprès des pompiers.

À Montmirail, 28 résidents de l'Ehpad de l'établissement de santé ont pu être rassemblés dans une salle polyvalente interne. Quatorze autres résidents ont dû être pris en charge à Dormans, Epernay et Aÿ-Champagne (Marne). Il n'y a pas eu de blessé. Les secours procèdent toujours à une opération de pompage ce vendredi matin dans l'hôpital de Montmirail, pour éviter des problèmes techniques. Les vides sanitaires sont en effet pleins. L'eau est montée à plus d'un mètre de haut dans certains villages marnais du secteur. Les pompiers ont mené une cinquantaine d'opérations, essentiellement pour des caves inondées, mais aucun habitant n’a dû être évacué.

À 22 heures jeudi soir, Enedis avait rétabli le courant dans les quelques foyers privés d’électricité, grâce à l'installation de deux groupes électrogènes. Dans les Ardennes, les pompiers ont été appelés 150 fois jeudi soir. Ils sont intervenus dans une quinzaine de communes. Le maire de Jaudun François Garcia explique à France Bleu Champagne-Ardenne qu'il est tombé 70 mm de pluie en moins d'une heure. Une quinzaine d'habitations ont été touchées. L'eau est aussi montée dans d'autres communes, dont Launois-sur-Vence.