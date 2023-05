Attaque au couteau au CHU de Reims : après la mort de l'infirmière, des soignants, "sous le choc", sont partagés entre tristesse et colère

L’infirmière agressée au couteau lundi dans l'enceinte du CHU de Reims n'a pas survécu à ses blessures. Au-delà de la tristesse après le drame, des soignants estiment que leur sécurité au quotidien doit être améliorée.

"Franchement, on est sous le choc", confie mardi Nathalie, après la mort de l'infirmière agressée au couteau par un homme de 59 ans, dans l'enceinte du CHU de Reims, lundi 22 mai. Nathalie est secrétaire médicale, comme la deuxième femme blessée, dont les jours ne sont plus en danger. "Le bloc m'a réveillée cette nuit pour m'annoncer les mauvaises nouvelles", explique-t-elle.

>> Attaque au CHU de Reims : ce que l'on sait de l'agression qui a coûté la vie à une infirmière

C'est son service qui a pris en charge les deux victimes."On a travaillé toute la nuit, raconte-t-elle. C'est très pesant. On est en train de mettre en place des cellules de soutien pour tout le personnel et on va essayer de faire ce qu'on peut. Mais c'est compliqué. On n'aurait jamais pensé vivre ça un jour, c'est affreux".

La sécurité de l'hôpital en question

Une minute de silence a eu lieu mardi 23 mai à 13h30, dans la cour d'honneur du CHU. Un moment de recueillement. Mais au-delà de la tristesse, il y a aussi la colère d'une partie des salariés. Leur sécurité au quotidien doit être améliorée de toute urgence, selon Mélodie, une aide-soignante : "On est tous choqués de ce qui s'est passé. On avait déjà signalé qu'on ne se sentait pas forcément en sécurité au sein de l'hôpital.

"On avait déjà dit qu'il y avait des dysfonctionnements et là, ça vient encore une fois, malheureusement, montrer qu'il y a vraiment un gros problème de sécurité au niveau du CHU." Mélodie, aide soignante à franceinfo

Selon l'aide-soignante, c'est le filtrage des patients et des visiteurs qui pose problème. "N'importe qui peut rentrer n'importe quand, déplore-t-elle. On a déjà eu dans la nuit des personnes qui ont réussi à rentrer dans l'hôpital et ça, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas arriver." Elle affirme également avoir été agressée plusieurs fois à l'hôpital. "Insultes, violences, c'est notre lot quotidien", conclut-t-elle.