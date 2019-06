Débarquement : le programme des célébrations du 75e anniversaire du D-Day

Du 5 au 6 juin, la France et ses alliés célèbrent le souvenir de ce tournant de la Seconde Guerre mondiale.

La France s'apprête à commémorer le 75e anniversaire du Débarquement allié, le 6 juin 1944 en Normandie. De nombreux chefs d'Etat sont attendus aux côtés de vétérans bientôt centenaires. Voici le programme des temps forts de ces cérémonies, ainsi que les rendez-vous diplomatiques, qui débuteront mercredi 5 juin :

Cérémonie internationale en Angleterre

Pour ce 75e anniversaire, une cérémonie internationale est organisée à Portsmouth, en Angleterre, mercredi 5 juin à partir de 11 heures. Elle sera à suivre en direct sur France 2. La reine Elisabeth II, le président Emmanuel Macron, son homologue américain, Donald Trump, ainsi que la chancelière allemande, Angela Merkel, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, assisteront à l'embarquement des vétérans britanniques qui rejoindront la France en bateau.

A 13 heures, les chefs d'Etat et de gouvernement invités se retrouveront pour un déjeuner.

Hommage d'Emmanuel Macron à la Résistance

Dans la foulée, Emmanuel Macron présidera à 18 heures une cérémonie en mémoire des 80 à 85 membres de la Résistance fusillés à la maison d'arrêt de Caen (Calvados). Leurs corps n'ont jamais été retrouvés et 71 hommes seulement ont été identifiés.

Le chef de l'Etat compte, à cette occasion, insister sur le sacrifice de la Résitance dans la libération de la France et rappeler son implication dans les préparatifs du Débarquement. "Entretenir cet esprit de combat et de résistance participe à l'art d'être Français", précise l'Elysée.

Dernière cérémonie officielle de Theresa May

A 8h30, jeudi 6 juin, Emmanuel Macron et Theresa May vont poser la première pierre du Mémorial britannique à Ver-sur-Mer, dans le Calvados. Ce sera la dernière apparition officielle de la Première ministre britannique avant sa démission, programmée le lendemain. Un moment d'autant plus symbolique que l'Elysée rappelle que lors de leur première rencontre, Emmanuel Macron et Theresa May avaient évoqué la construction de ce lieu.

Cérémonie franco-américaine à "Bloody Omaha"

Au total, 10 000 à 12 000 personnes sont attendues au cimetière américain de Colleville-sur-mer (Calvados) à 11 heures, pour une cérémonie coprésidée par les présidents Trump et Macron.

Les deux chefs d'Etat auront un entretien en tête-à-tête de 13h30 à 14 heures, avant un déjeuner de travail à la préfecture de Caen. La question iranienne et le conflit commercial opposant les Etats-Unis et l'Europe devraient notamment être abordés, selon l'Elysée. Edouard Philippe déjeunera lui avec les autres chefs d'Etat présents au Mémorial de Caen.

Hommage au commando Kieffer

Le président de la République quittera enfin le Calvados après une cérémonie française en hommage au commando Kieffer, à 16h30 à Colleville-Montgomery (Calvados). Les 177 fusiliers marins des forces françaises libres de ce commando, intégré au Royal Marine commando n°4, sont les seuls Français en uniforme à avoir participé au Débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944.

Le chef de l'Etat doit y prononcer un discours et saluer le sacrifice de ces commandos, en écho à la mort de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello du commando Hubert, tués le 10 mai dernier en libérant quatre otages dans le Nord du Burkina Faso.