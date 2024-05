Anniversaire du Débarquement : 43 000 policiers, gendarmes et militaires mobilisés sur les trois jours de commémorations, annonce Gérald Darmanin

Un important dispositif, pour des commémorations historiques. Au total, "43 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés sur les trois jours de commémorations prévues en Normandie et en Bretagne", a annoncé jeudi 30 mai Gérald Darmanin, lors d'une conférence de presse sur le dispositif de sécurité du 80e anniversaire du débarquement de Normandie et sur la sécurité du relais de la flamme olympique.

Le ministre de l'Intérieur a précisé que 12 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés uniquement pour la journée du 6 juin. Il s'agit du "plus grand événement commémoratif jamais organisé dans l'histoire du ministère de l’Intérieur", a-t-il déclaré. Pour rappel, l'essentiel des commémorations se dérouleront du 5 au 7 juin en Normandie et en Bretagne.

Concernant les Jeux de Paris 2024 et le relais de la flamme olympique, le ministre de l'Intérieur indique qu'à ce jour, 415 000 enquêtes administratives de sécurité ont été menées. Ces enquêtes ont permis d'exclure 1 618 personnes pour islam radical, ingérences étrangères, ou encore mouvance ultra gauche ou ultra droite avec des personnes fichées S.