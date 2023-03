Reportage "On a l'impression d'être à l'Ancien Régime" : un sénateur écologiste s'invite dans une chasse à courre dans l'Aisne

Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine (Bretagne), a déposé une proposition de loi pour interdire totalement la chasse à courre. Il est allé perturber une partie dans la forêt de Retz, dans l'Aisne.

Chasser les chasseurs de la forêt, c'est l'objectif des élus écologistes qui s'invitent dans des parties de chasse à courre, accompagnés de militants associatifs, pour mieux dénoncer cette pratique qu'ils jugent archaïque et cruelle. Daniel Salmon, le sénateur Europe Écologie-Les Verts d'Ille-et-Vilaine (Bretagne) s'est invité dans une partie en forêt de Retz dans l'Aisne.

>> 50 personnalités, dont Claude Lelouch et Brigitte Bardot, réclament l'abolition de la chasse à courre

Écharpe tricolore cachée dans sa poche, Daniel Salmon s'enfonce, chaussures de randonnée aux pieds, dans un chemin boueux. "Il ne faut jamais s'enfermer dans sa tour d'ivoire", lance le sénateur. À peine arrivé, il se met à courir avec des militants du collectif "Agir pour la vie animale", afin de rattraper la chasse qui a déjà commencé et obtenir la preuve de ce qu'ils estiment être un acte de cruauté : la traque d'un cerf par une meute de chiens dans les fourrées.

"La tradition doit être vivante, sinon ce n'est plus une tradition, c'est un truc sclérosé." Daniel Salmon, sénateur écologiste sur franceinfo

"Ils dérangent la forêt entière, regrette Daniel Salmon. Si j'ai bien compris, le but est d'esseuler au moins un cerf pour aller jusqu'au bout."

Des chasseurs à cheval, en manteau noir avec le cor de chasse en bandoulière, passent au galop à cinq centimètres du sénateur écologiste. "C'est anachronique, on a l'impression d'être à l'Ancien Régime, avec monsieur le baron qui est sur son cheval !", s'amuse-t-il.

Des chasseurs lors d'une partie de chasse à courre dans la forêt de Retz dans l'Aisne, en février 2023. (VICTORIA KOUSSA / RADIO FRANCE)

Un homme s'approche. "On vient d'apprendre qu'un sénateur est présent", questionne Bruno, qui se présente comme un suiveur. "Mon plaisir, c'est ça. Il y a quelques farfelus qui veulent nous empêcher de faire un truc tout à fait légal et qui ne fait de mal à personne", lâche-t-il.

Pour éviter le conflit, le sénateur s'éloigne. "Ce genre de chasse, comme d'autres chasses cruelles, doivent être abolies", pointe Daniel Salmon. À proximité, le ton montre entre Léa, une militante anti-chasse, et Bruno, le passionné. "Cette route Nationale est hyper-accidentogène et il y a des accidents à cause de la chasse à courre tous les ans. L'année dernière, ils ont chassé sur la Nationale à cheval", alerte la militante. "Oh les vilains", ironise Bruno.

"Je viens voir la chasse comme d'autres vont regarder un match." Bruno, un partisan de la chasse à courre sur franceinfo

"Ce qui manque, c'est une loi, ajoute Léa. On alerte sur des problèmes qui sont graves depuis des années et on a eu des mesurettes. On ne nous a même pas dit 'On a compris le problème, maintenant, on prend des mesures'... Peut-être qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, on oublie un peu, c'est bien que des personnes reviennent sur le terrain pour se souvenir de ce qui compte dans le quotidien des gens".

>> Chasse à courre : un cerf traqué et abattu en pleine ville dans l'Oise

Le sénateur écologiste a déposé une proposition de loi pour interdire totalement la chasse à courre, qu'il compte défendre avec son expérience dans la forêt de Retz. Compte tenu des équilibres au Parlement, le texte a peu de chance d'aboutir.