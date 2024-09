La période de chasse autorisée a débuté dimanche dans la plupart des départements

La chasse est ouverte. Dans de nombreux départements, la période de chasse autorisée débute dimanche 8 septembre, selon l'OFB.

Les départements concernés sont l'Ain, les Alpes-de-Haute-la Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège (zone de plaine), l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime (sauf l'île d'Aix), la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-la Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres (sauf Niort), le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne et le Territoire de Belfort.

Dans la plupart des autres départements, l'ouverture de la chasse aura lieu une semaine plus tard, le 15 septembre. Dans le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Manche, l'Orne, et à Niort, le début de la période autorisée de la chasse sera plus tardive, le 22 septembre. Enfin, dans la Sarthe, la période autorisée de la chasse commencera le 29 septembre. En Corse-du-Sud et en Haute-Corse, au contraire, l'ouverture de la chasse a eu lieu dès le 1er septembre. Et en Moselle, dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, la période d'ouverture de la chasse a commencé encore plus tôt, le 23 août.

Chaque année, plusieurs personnes décèdent durant cette période dans des accidents de chasse. En 2023-2024, six personnes sont mortes, selon l'Office français de la biodiversité (OFB). "Les chiffres constatés s'inscrivent dans une baisse structurelle de l'accidentologie, depuis les années 2000", estime l'OFB. En revanche, les accidents ont augmenté l'année dernière par rapport aux années précédentes, avec 97 accidents de chasse, dont 58 graves. Parmi les victimes de ces accidents, l'OFB a recensé 12 non-chasseurs.