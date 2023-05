Dominique Paillault, agriculteur de 65 ans et propriétaire du terrain où est installé le Teknival, a constaté que "les jeunes arrêtent la musique régulièrement pendant deux heures pour prendre le temps de nettoyer".

"Question de respect, je peux vous dire, ce sont des jeunes respectueux et très gentils", a déclaré samedi 20 mai auprès de franceinfo Dominique Paillault, agriculteur de 65 ans et propriétaire du terrain de 70 hectares où sont installés environ 30 000 festivaliers pour le Teknival dans l'Indre. "Je suis à peu près certain que ce sera propre après leur départ", selon lui.

>> Teknival dans l'Indre : "On se doit de faire en sorte que ça se passe le moins mal possible", déclare le président du Conseil départemental de l'Indre

Le Teknival s'est installé jeudi 18 mai en pleine nuit sur ce terrain privé en jachère, c'est-à-dire inutilisé pendant une certaine période pour lui permettre de reconstituer sa capacité de production. Dominique, propriétaire de ce terrain depuis plus de 25 ans, s'est rendu sur place ce samedi : "Tous ces jeunes sont très polis. Dès qu'ils ont su que c'était moi le propriétaire, ils m'ont tous dit 'merci'".

Des festivaliers qui prennent "le temps de nettoyer"

L'agriculteur n'envisage pas de porter plainte mais il tient à retrouver son terrain dans un bon état après la fête : "Cela me dérangerait s'ils laissaient un chantier pas possible, des bouteilles, des papiers et des canettes de bière partout". Cependant, il a constaté ce samedi après-midi que "les jeunes arrêtent la musique régulièrement pendant deux heures pour prendre le temps de nettoyer".

"Cela n'avancerait à rien que je sois en colère", a-t-il ajouté. "Je n’y peux rien, de toute façon, ils tombent là comme ça. Pour l'instant, je m'occupe juste de regarder si c'est propre et si le champ n'est pas défoncé".