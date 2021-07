Solidarité : sur les routes de Bretagne pour distribuer des colis alimentaires

Yvon Jacquart, 78 ans et bénévole pour la Banque alimentaire, prépare sa cargaison de nourriture. Chaque semaine, avec son camion, il va à la rencontre de personnes démunies, celles vivant dans les zones les plus isolées de Bretagne. Ici, la crise du Covid-19 a accentué la pauvreté. "On a eu un exemple il n'y a pas tellement longtemps du côté de Guémené-sur-Scorff (Morbihan), où la dame est venue pleurer parce qu'elle n'avait pas mangé depuis deux, trois jours", souffle le bénévole.

700 familles de bénéficiaires

Pour les aider, la Banque alimentaire a mis en place, depuis mars, des distributions itinérantes. Premier arrêt dans un village d'à peine 400 habitants : un seul bénéficiaire ce jour-là. Venu améliorer son quotidien, sa portion ne lui suffit pas. Pour la deuxième étape de la journée, les demandeurs sont plus nombreux. Des produits frais aux surgelés, tout est fourni gratuitement par les grandes surfaces. Pour en bénéficier, il faut verser une contribution de deux euros, après s'être inscrit auprès de sa mairie. Dans le Morbihan, plus de 700 familles comptent sur cette aide.