Crise sanitaire : le nombre de bénéficiaires de l’Aide alimentaire a augmenté

Les banques alimentaires alertent sur la précarité aggravée par l’épidémie de Covid-19. Pour le seul mois de janvier 2021, 2,1 millions de personnes sont bénéficiaires de l’Aide alimentaire, soit 100 000 personnes de plus qu’en 2019, dévoile une étude publiée lundi 15 février. Plus de la moitié d’entre elles (51%) ont commencé à avoir recours à cette aide depuis moins d’un an, en pleine période de crise sanitaire.

70% de bénéficiaires sont des femmes

Selon les conclusions de l’étude, publiée tous les deux ans, et réalisée par l’institut du CSA, 12% des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie a aggravé leur situation financière. Les bénéficiaires de l’Aide alimentaire sont majoritairement des femmes (70%), de nationalité française, âgées de 48 ans en moyenne et avec un revenu mensuel moyen de 840 €. Plus de la moitié d’entre elles (52%) se rendent au moins une fois par semaine dans des banques alimentaires, car la plupart sont sans emploi.

