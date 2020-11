Crise sanitaire : l'aide alimentaire en forte hausse

Jusqu'ici épargnée par les difficultés, Christine Frémaux vit grâce à l'aide alimentaire depuis quelques mois. "C'est dans mon caractère de ne pas demander de l'aide. C'est compliqué de venir vers les gens et d'être faible par rapport à d'autres personnes", explique-t-elle. Licenciée économique, elle a enchaîné intérim et petits contrats. Au premier confinement, elle se retrouve au chômage avec 800 euros pour vivre, contrainte de demander de l'aide pour la première fois.

De nouveaux profils sollicitent la Croix-Rouge

La Croix-Rouge accueille les nouveaux profils comme celui de Christine Frémaux tous les jours. "On est aujourd'hui à un peu plus de 300 familles que nous accompagnons dans le cadre de notre distribution alimentaire. On était un peu moins de 150 avant le premier confinement", détaille Christian Motte, responsable de l'aide alimentaire pour la Croix-Rouge à Lille. "Je ne me suis jamais imaginée que j'allais passer de l'autre côté", affirme Christine Frémaux, elle-même ancienne bénévole à la Croix-Rouge.

