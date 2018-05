Brest : évasion d'un détenu fiché S

Un jeune homme, âgé aujourd'hui de 21 ans, est recherché ce soir par tous les gendarmes de Bretagne. Ce m"ercredi 16 mai au matin, il avait rendez-vous à l'hôpital de Brest (Finistère) pour un examen de routine. Menotté, encadré par trois surveillants, il va pourtant réussir à s'enfuir et rejoindre des complices qui l'attendaient dans une voiture. Ils ont ensuite forcé la barrière d'entrée sans être rattrapés.

"Potentiellement, il peut être dangereux"

Le fuyard était en détention à la prison de Brest. Malgré son jeune âge, il a déjà été condamné plusieurs fois pour vol et violence. En prison, il s'était radicalisé, et sur les réseaux sociaux, il affichait en 2016 ses sympathies envers la mouvance islamiste. Il était fiché S pour radicalisation religieuse. Les surveillants qui le côtoyaient en prison décrivent un jeune homme difficile : "Potentiellement, il peut être dangereux", témoigne Thierry Labrot, qui parle de réactions de "violence". Ce soir, le jeune homme et ses complices sont activement recherchés. Un important dispositif de police et de gendarmerie a été déployé autour de Brest.

