Savoie : au Col de l'Iseran, des mètres de neige à déblayer

Si les pistes ont manqué de flocons cet hiver, certaines hauteurs ont été ensevelies. Au Col de l'Iseran, en Savoie, les agents des routes procèdent au déneigement délicat de la voierie sous des mètres de neige.

Lentement, mètre après mètre, les machines progressent. D'énormes quantités de neige doivent être dégagées pour retrouver petit à petit le bitume et la route. Car l'hiver a été très enneigé en haute altitude. "Cette année, il y a bien deux à trois mètres de plus. Ça a beaucoup neigé au dessus de 1 800, 2 000 mètres", constate Didier Marmottan, agent des routes au Conseil départemental de la Savoie. Des machines puissantes et des moyens plus rudimentaires sont employés.

Près de 6 mètres de neige

Effacé par l'hiver, l'itinéraire du Col de l'Iseran (Savoie) va peu à peu réapparaître. Par endroits après le passage des déneigeuses, la route est comme creusée entre deux murailles de neige. Les équipes n'avaient plus connu pareille épaisseur depuis plusieurs années. "On est à environ 6 mètres de hauteur", explique Thierry Bonin, responsable d'exploitation du Conseil départemental de la Savoie. Les "grosses pluies" survenues cette année ont "tout enneigé" dans les hauteurs, précise-t-il. Le mur de neige restant doit également être cassé avec une pelleteuse, pour éviter les effondrements.

