Royaume-Uni : le foie gras bientôt interdit ?

Le parti travailliste s’est engagé, en Grande-Bretagne, à interdire les importations de foie gras s’il remporte les prochaines élections en juillet.

Au Royaume-Uni, les oies et les canards mènent une vie royale. Le gavage et la production de foie gras sont interdits depuis 2009. Mais un nouveau coup de bec dans l'entente cordiale entre la France et l’Angleterre pourrait intervenir. Le pays pourrait interdire les importations de foie gras. C’est une promesse électorale du camp travailliste, favori des sondages. Neuf Britanniques sur 10 y sont favorables. "Ça me semble logique. Je ne tiens pas à trouver du foie gras dans mon assiette", explique une passante. "Ça ne va pas manquer. Je n'en mange que quand je voyage en France, mais pas en Angleterre", assure un autre.

Des épiceries françaises touchées ?

Pourtant, de vrais amateurs ont leurs habitudes dans les épiceries françaises et l'annonce d'une possible interdiction frappe plus fort qu'une crise de foie. Les défenseurs des animaux en Grande-Bretagne, eux, font depuis longtemps campagne en faveur de l’interdiction du foie gras, obtenu par le gavage des oies et des canards.