Eboulement en Savoie : les poids-lourds exceptionnellement autorisés à circuler ce week-end pour désengorger la frontière

Cette décision vise à fluidifier le trafic au niveau du tunnel du Mont Blanc, saturé après l'éboulement qui a bloqué un itinéraire alternatif.

Le gouvernement français a exceptionnellement autorisé les poids-lourds à circuler ce weekend entre la France et l'Italie, selon un arrêté publié au journal officiel samedi 2 septembre, pour désengorger le tunnel du Mont Blanc, saturé après l'éboulement survenu le 27 août dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. Le texte lève les 2 et 3 septembre l'interdiction de circulation le weekend qui vise les "véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes". L'autorisation est valable pour tout transport dans les deux sens entre les deux pays.

Un glissement de 10 000 m³ de rochers a entrainé dimanche la fermeture de la RD 1006, de l'autoroute A43 et de la voie ferrée. Le tunnel du Fréjus qui dessert la vallée de Maurienne a été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, reportant la circulation routière des poids lourds vers le tunnel du Mont-Blanc. La direction du tunnel du Fréjus a indiqué à l'AFP que cette autorisation exceptionnelle a été décidée "pour permettre le désengorgement" de l'accès au tunnel du Mont-Blanc.

Sur son site, l'opérateur ATMB annonce que "l'attente est importante à l'entrée du tunnel du Mont Blanc pour rejoindre la France et l'Italie" en raison du "fort trafic estival et de la fermeture du tunnel du Fréjus pour les poids lourds". Jeudi, le ministre des Transports Clément Beaune espérait rétablir d'ici à huit jours la circulation routière sur l'A43 entre la France et l'Italie. Des travaux de maintenance du tunnel du Mont Blanc, initialement programmés à partir du 4 septembre ont été reportés.