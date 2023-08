Eboulement en Savoie : cinq questions sur la situation dans la vallée de la Maurienne et la reprise du trafic routier et ferroviaire

L’autoroute A43, la RD 1006 et une voie ferrée ont été touchées par la chute, dimanche, d'une dizaine de milliers de mètres cubes de roche.

Depuis le spectaculaire éboulement survenu dimanche 27 août en Savoie, au niveau de la falaise de La Praz, le village du Freney et ses environs vivent dans l'attente des convois de ravitaillement. Plusieurs axes routiers et ferroviaires ont été coupés et le trafic est profondément perturbé, notamment entre la France et l'Italie. Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, s'est rendu jeudi 31 août dans la vallée de la Maurienne pour un point de situation avec les opérateurs et les services de l'Etat.

Franceinfo répond à cinq questions sur cet éboulement et ses conséquences à court et moyen terme.

1 Que s'est-il passé exactement ?

Un important éboulement a emporté un pan de la falaise de La Praz, dans la commune savoyarde de Saint-André, dimanche vers 17h15. La coulée représente une "dizaine de milliers de mètres cubes" de roche, soit une quantité supérieure aux premières estimations des autorités, a précisé la préfecture mardi. Depuis, la circulation dans la vallée de la Maurienne est à l'arrêt. Trois infrastructures de transport ont été touchées par l'éboulement : l'autoroute A43 et la route départementale 1006, qui sont pour l'heure fermées dans les deux sens de circulation, ainsi que la liaison ferroviaire Saint-Michel-de-Maurienne-Modane.

2 Quelles sont les causes de l'éboulement ?

Dès 1975, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) s'est penché sur les risques d'éboulement dans ce secteur. Sa conclusion (en PDF) était, à l'époque, sans appel : "L'étude géologique indique que rien ne peut empêcher la falaise de s'éroder et les blocs de tomber. Les conditions du cône d'éboulis sont telles qu'aucun ouvrage garantissant une sécurité totale ne peut être établi sur celui-ci."

Il est également possible que les fortes chaleurs de la deuxième quinzaine du mois d'août aient fragilisé la montagne. Plus précisément, la "succession de chaud suivi de fortes pluies" peut avoir causé l'instabilité de la roche, a expliqué à l'AFP Serge Taboulot, président de l'Institut des risques majeurs à Grenoble, rappelant la série d'éboulements survenus ces derniers jours en haute montagne.

3 Quand la circulation va-t-elle pouvoir reprendre ?

Lors de son déplacement en Maurienne jeudi, le ministre délégué aux Transports a annoncé que la réouverture de l'autoroute A43 aura lieu d'ici huit jours. En ce qui concerne la ligne Saint-Michel-de-Maurienne-Modane, la circulation ne pourra en revanche pas reprendre avant deux mois. La signalisation, et surtout les galeries qui protègent les rails, ont été particulièrement endommagées.

Quant à la RD 1006, qui dessert la vallée de la Maurienne, elle va rester fermée "plusieurs semaines, étant donné l'importance de l'éboulement" et des travaux qui devront y être menés, a prévenu Jean-Philippe Laplanche, directeur des infrastructures pour le département de la Savoie.

4 Qu'est-ce qui a été mis en place en attendant ?

Un "PC opérationnel" a été installé à proximité du site de l'éboulement et des "convois" sont en train d'être organisés pour assurer le ravitaillement et les transports des habitants du fond de la vallée, particulièrement touchés par les perturbations, selon la préfecture. Par ailleurs, les poids lourds dont la circulation est essentielle dans l'acheminement de marchandises sont invités à franchir la frontière franco-italienne par l'itinéraire passant par Vintimille, sur l'A8, a expliqué la secrétaire générale de la préfecture de Savoie.

5 Quelles sont les conséquences pour les travaux de rénovation du tunnel du Mont-Blanc ?

Actuellement, les camions qui ne peuvent pas passer par le tunnel du Fréjus en raison de l'éboulement engorgent le tunnel du Mont-Blanc, entraînant des embouteillages de plusieurs heures. Or, il était prévu que celui-ci ferme pour trois mois à partir de lundi 4 septembre au soir, pour des travaux de rénovation très importants. En conséquence, Clément Beaune a annoncé jeudi lors de son point-presse sur place que les travaux ont été décalés d'au moins huit jours pour ne pas encombrer encore davantage le trafic routier.