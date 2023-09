Éboulement en Savoie : la circulation toujours fortement perturbée dans la vallée de la Maurienne

Un pan de falaise s’est effondré en Savoie, dimanche 27 août. Près d’une semaine après l’éboulement, la circulation est encore difficile dans la région.

Six jours après l’éboulement, plusieurs dizaines de conteneurs vides restent disposés auprès de la montagne, samedi 2 septembre, pour empêcher la chute de pierres et de roches sur la route départementale. La circulation dans la région reste perturbée. L’axe central entre l’Italie et la France, l’autoroute A43, est toujours fermé. Certains camions de taille moyenne empruntent des routes secondaires, mais l’accès reste interdit aux véhicules plus volumineux. L’approvisionnement en carburant, par exemple, ne se fait plus.

Des touristes bloqués

Dans cette région très prisée par les randonneurs, certains touristes n’ont toujours pas les moyens de rentrer chez eux. La ligne de chemin de fer qui leur permettrait de sortir de la vallée ne rouvrira pas avant deux mois. "Actuellement il n’y a pas de solution de remplacement pour transiter ces clients de Modane à l’endroit où ils devaient prendre le train pour aller à Saint-Michel-de-Maurienne", explique un professionnel du tourisme. Des convois sont organisés pour ravitailler et transporter les habitants de la vallée. L’A43 doit rouvrir dans huit jours. Sur la falaise, des mouvements de quelques centimètres continuent d’être enregistrés.