Son nom est associé pour toujours à l'histoire de la monarchie britannique. L'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed est décédé à l'âge de 94 ans, 26 ans presque jour pour jour après la disparition de son fils et de Lady Di dans un accident de voiture à Paris.

Mohamed al-Fayed, roi des affaires, était fasciné par la monarchie britannique. Le destin l'en a éloigné. Fils d'instituteur, d'abord vendeur de limonade et de machines à coudre à Alexandrie (Egypte), c'est avec une agence de voyages et d'export qu'il se lance dans le commerce. Il débarque à Londres (Royaume-Uni) au début des années 1960, et y fait rapidement fortune grâce à son sens des affaires... et une tendance à s'affranchir des règles.

Multimillionnaire, il achète le Ritz à Paris, puis le grand magasin de luxe Harrod's à Londres. Il s'élève dans le top 15 des fortunes anglaises. Se rêvant lord, il change son nom : Fayed devient al-Fayed. Il veut intégrer l'aristocratie, mais il est rejeté, lui qui était surnommé le "pharaon bidon" par la bonne société.

Accusations contre la reine

En 1997, il pense tenir sa revanche. Son fils Dodi fréquente la princesse Diana. Mais le couple meurt dans la nuit du 31 août, quand sa voiture termine sa course dans un pilier du tunnel du pont de l'Alma.

Mohamed al-Fayed rentre alors en croisade contre la reine et le prince Philip. Alors que l'enquête conclut à un accident, il accuse, sans preuve, la famille royale d'avoir commandité un meurtre. Dans son grand magasin de Londres, il fait installer une statue de bronze à l'effigie de son fils et Diana. La famille royale n'y mettra plus jamais les pieds.