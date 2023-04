Mise en examen de Gaël Perdriau : placé sous contrôle judiciaire, il "peut poursuivre son activité de maire", assure son avocat

Après sa mise en examen, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau peut toujours se rendre à la mairie et travailler assure son avocat jeudi sur franceinfo. Christophe Ingrain estime que, désormais, son client "va avoir tous les moyens de se défendre et de prouver son innocence".

"Il a accès au dossier, il va donc avoir tous les moyens de se défendre et de prouver son innocence pour ce délit", a indiqué jeudi 6 avril sur franceinfo maître Christophe Ingrain, avocat de Gaël Perdriau. L'ex-LR et maire de Saint-Etienne a été mis en examen pour "chantage, soustraction et détournement de fonds publics par un dépositaire de l’autorité publique", après six heures d'audition sur l'usage d'une vidéo intime compromettante visant son ancien premier adjoint, Gilles Artigues.

Gaël Perdriau peut "se rendre à la mairie" et "travailler"

"Il a été astreint à un contrôle judiciaire qui a été décidé de telle manière par les magistrats que Monsieur Perdriau peut poursuivre son activité de maire", a précisé maître Ingrain. "Il peut se rendre à la mairie et il peut travailler comme il en a l'habitude et comme il le faisait avant cette convocation", a-t-il ajouté.

Gaël Perdriau "a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées et l'interrogatoire a été long", selon son avocat. "C'est une épreuve évidemment particulièrement difficile à ce stade", a poursuivi Christophe Ingrain.

"L'important pour lui, c'est désormais de savoir exactement ce qui lui est reproché. Sa ligne, c'est qu'il n'a participé à aucun enregistrement illicite d'une quelconque vidéo et qu'il n'a évidemment pas non plus pris part à un quelconque détournement de fonds publics", a assuré l'avocat. Pour ce dernier chef d'accusation, le maire de Saint-Etienne "a été entendu en qualité de témoin assisté", a précisé le parquet de Lyon.