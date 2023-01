Isère : le projet immobilier de Tony Parker fait débat

Dans le Vercors, l’ancienne star de basket Tony Parker, souhaite construire une résidence hôtelière pour développer le ski et les activités touristiques. Mais à quel prix pour la nature ? Le projet fait polémique.

À Villard-de-Lans (Isère), dans une petite station familiale nichée au cœur des montagnes du Vercors, un projet immobilier hors norme sème le trouble. Un immense hôtel doit être construit sur un parking. La résidence compterait 900 lits pour un budget de 96 millions d’euros. Le projet est soutenu par le maire de la commune. C’est l’ancienne star du basket français, Tony Parker, qui est à l’origine du projet. Tombé amoureux de la station, il a décidé d’investir dans le Vercors.



Proposer un projet plus écologique

Mais le choix de Tony Parker fait réagir les habitants du village. "Ça va faire des grosses infrastructures et on ne sait pas trop si la neige va être pérenne. Du coup, est-ce que c’est bien dans l’air du temps et valable ?", se questionne un habitant. Le projet inquiète en plein réchauffement climatique. Des administrés ont donc créé un collectif avec pour but de proposer un autre projet plus écologique.