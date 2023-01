Emploi : Go Sport placé en redressement judiciaire, 2 160 emplois menacés

Après Camaïeu, c’est au tour de Go Sport d’être placé en redressement judiciaire. Les deux enseignes appartiennent au même actionnaire. Le point avec David Boéri, jeudi 19 janvier, sur le plateau du 19/20.

C’est un coup très dur, jeudi 19 janvier, pour les 2 160 salariés des magasins Go Sport. "Les licenciements sont maintenant probables, tout va dépendre de la procédure qui va se dérouler durant les six prochains mois. Aujourd’hui, le tribunal de commerce de Grenoble estime que le groupe, propriétaire des magasins, n’a pas les moyens de régler sa dette, estimée à un peu moins de 4 millions d’euros", indique David Boéri sur le plateau du 19/20.

Soupçons de fraude

Retrouver un repreneur s’annonce difficile. "Tout le secteur est en crise. La succession des confinements a fragilisé les finances, mais aussi le modèle économique de toutes ces chaînes spécialisées", explique le journaliste. Dans le cas de Go Sport, il y a en plus des soupçons de fraude. "Le groupe est visé par une enquête pour abus de bien social", précise David Boéri. Deux prélèvements suspects seraient en cause dans la trésorerie des magasins Go Sport.