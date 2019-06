Le basketteur Tony Parker annonce mettre un terme à sa carrière sportive

"J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable !", a écrit le Français sur son compte Facebook.

Après quatre titres en NBA, Tony Parker arrête. Le basketteur français a annoncé, lundi 10 juin, mettre un terme à sa carrière sportive. "J’ai beaucoup travaillé, énormément reçu, c’était une aventure incroyable, écrit-il sur son compte Facebook.

Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA. Merci pour le soutien inconditionnel de ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes entraineurs et tous les supporters du monde entier."