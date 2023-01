Dordogne : les nouvelles règles de ramassage de déchets font polémique

Chaque foyer du département de la Dordogne a droit à un certain nombre de dépôt de sacs à ordures par an. Tout sac supplémentaire coûte plus de cinq euros. Le risque est de voir se multiplier les dépôts sauvages.

À ce jour, un Français sur cinq transporte lui-même ses poubelles jusqu’à un conteneur. Presque toute la Dordogne vient d’adopter un nouveau système obligeant les administrés à payer pour accéder aux poubelles d’ordures ménagères. Les poubelles de tri pour le verre et les papiers et plastiques restent gratuites. Une carte permet d’avoir 44 ouvertures de conteneur pour poubelles ménagères par an, soit une tous les huit jours.



600 euros en plus par an

Une mère de famille a fait ses calculs pour estimer ce que lui coûtera ce nouveau système. "Si je pose plus de 44 poubelles dans l’année, je paye 5,42 euros par poche de poubelle que je pose en plus", dit-elle. Avec trois enfants, dont des jumeaux de 18 mois, elle a besoin d’une ouverture de poubelle en plus chaque semaine, lui revenant à 600 euros par an.