Éboulements en Savoie : le trafic ferroviaire ne sera pas rétabli "avant une petite année", annonce le préfet de Savoie

Un dispositif est prévu pour limiter les perturbations durant les vacances d'hiver.

Temps de lecture : 2 min

Le trafic ferroviaire ne sera pas rétabli "avant une petite année", a annoncé le préfet de la Savoie François Ravier, lors d'une conférence de presse vendredi 29 septembre à laquelle France Bleu Pays de Savoie a assisté. Cela fait suite aux éboulements survenus en vallée de Maurienne le 27 août dernier. Des bus de substitution seront mis en place.

Les élus locaux émettent des inquiétudes pour les vacances de Noël et de février car "le territoire vit en grande partie du tourisme", souligne Émilie Bonnivard, députée LR de la 3e circonscription de Savoie. L'élue rappelle que la vente des billets pour les vacances de Noël ouvrira mercredi. "On préfère assurer nos arrières" et "le plus important à court terme" est d'avoir "une offre claire".

"Un hub va être mis en place à la gare de Saint-Michel-de-Maurienne", a expliqué le préfet de Savoie lors de cette conférence de presse. Les TGV marqueront l'arrêt à Saint-Michel-de-Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne, et des bus seront mis en place pour acheminer les vacanciers vers les stations de ski.

"Un peu moins de train, et un peu plus de bus"

La Maurienne est desservie par trois "TGV ski" chaque week-end (deux allers-retours le samedi, un aller-retour le dimanche) durant les vacances de Noël. "Une solution a pu être trouvée pour assurer le même trafic que d'habitude", se félicite Benjamin Huteau, le directeur TGV Sud-Est - SNCF Voyageurs. Les voyageurs "qui devaient aller jusqu'à Modane pour prendre un bus pour les stations" devront s'arrêter à Saint-Michel-de-Maurienne. Les touristes auront "un peu moins de train, et un peu plus de bus", résume le préfet.

Concernant les vacances de février, la SNCF "s'attaque à un problème plus difficile" car la fréquence est beaucoup plus élevée, avec jusqu'à dix allers-retours certains samedis, explique France Bleu Pays de Savoie. "La gare de Saint-Michel-de-Maurienne dispose des infrastructures et de tous les parkings nécessaires, permettant d'acheminer les touristes vers les bus", assure le préfet. Toutefois, des ajustements doivent encore être étudiés concernant les horaires et le cadencement entre les bus et les trains.

Purge hydraulique et pelles mécaniques pour sécuriser la falaise

De son côté, la compagnie italienne Trenitalia a annoncé jeudi rétablir à partir de dimanche 1er octobre un troisième aller-retour quotidien entre Paris et Lyon, alors qu'elle n'assurait plus jusqu'ici que deux allers-retours par jour. Avec ses trains à grande vitesse Frecciarossa, la compagnie italienne assure normalement cinq allers-retours par jour entre Paris et Lyon, deux d'entre eux étant prolongés jusqu'à Chambéry, Modane, Turin et Milan. Mais les deux liaisons Paris-Milan sont suspendues depuis l'éboulement.

Concernant les travaux de sécurisation de la falaise, où se trouvent encore "3 à 5 000 mètres cubes" de roches fragilisées, une nouvelle "purge hydraulique" doit avoir lieu dimanche, avec de multiples largages à l'aide d'un hélicoptère Puma. Une opération de ce type a été organisée le week-end du 24 septembre. Il s'agira de la seconde et dernière purge hydraulique. Par la suite, les travaux seront effectués à l'aide de "pelles mécaniques, pour gratter", puis d'explosifs.