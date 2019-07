Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Thomas Pesquet... Plus de 400 personnes distinguées lors de la promotion du 14-Juillet de la Légion d'honneur

La promotion du 14-Juillet de la Légion d'honneur distingue cette année 423 personnes dans de nombreux domaines : culture, sciences ou encore politique.

Qui sont les distingués de la promotion du 14-Juillet ? La promotion de la Légion d'honneur honore cette année 423 personnes. La liste a été publiée au Journal Officiel, dimanche 14 juillet. Les décorations sont réparties entre 335 chevaliers, 67 officiers, 14 commandeurs, 5 grands officiers et 2 grand'croix.

• Dans la catégorie culture

Les comédiens Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale, sont tous deux élevés à la dignité de grand officier, le réalisateur Constantin Costa-Gavras est promu commandeur et les musiciens Françoise Fabian et Jean-Michel Jarre sont promus commandeurs.

Ils ont tourné ensemble dans Le Mauvais chemin, Cartouche et La Scoumoune... Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale sont aujourd'hui distingués dans la même promotion de la Légion d'honneur (et élevés à la dignité de grand officier) https://t.co/pw412LFSIl via @BFMTV pic.twitter.com/lD7nonZpfG — Jérôme Lachasse (@J_Lachasse) 14 juillet 2019

• Dans la catégorie "sciences et sciences sociales"

Thierry de Montbrial, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, président de l’Ifri est élevé à la dignité de grand officier. Annette Becker, historienne, spécialiste de la Première Guerre mondiale et des génocides, est promue officier et Gérald Bronner, sociologue, est nommé chevalier.

Le spationaute Thomas Pesquet est fait chevalier pour "services exceptionnels nettement caractérisés" grâce à une disposition du code de la Légion d’honneur qui dispense des 20 ans de services habituellement exigés.

• Dans la catégorie "service de l'Etat"

Parmi les décorés, dans la catégorie "service de l'Etat" figurent l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, l'ancien préfet d'Ile-de-France Michel Cadot, le juge à la Cour européenne des droits de l'homme André Potocki ou encore Corinne Le Quéré, présidente du Haut conseil pour le climat. Bernard Accoyer, maire d’Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie) est également promu officier.

Emmanuelle Cosse, conseillère régionale d’Ile-de-France et Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Ile-de-France sont élevées au rang de chevalier. Jean-Marc Ayrault est ainsi promu commandeur ; Claude Bartolone et Michel Charasse, officiers ; Luc Chatel, Robert Hue et Daniel Vaillant sont nommés chevaliers.

• Dans la catégorie "service de l'intérêt général"

Deux personnes sont nommées chevaliers pour "services exceptionnels nettement caractérisés". Christophe Gehres, gardien de la paix, et Damien Myna, intervenus lors de l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. La fondatrice de l'Association pour l'aide aux victime des attentats, SOS Attentats, Françoise Rudetzki, est élevée à la dignité de grand officier.