14-Juillet : on vous présente le Flyboard, la future arme des forces spéciales

Au milieu des blindés et des troupes traditionnelles, le flyboard et son soldat volant devraient attirer tous les regards lors du défilé du 14-Juillet. À bord de la machine, le soldat est capable de monter jusqu’à 2 000 mètres d'altitude à 200 km/h, peut-être le fantassin du futur. Il participera pour la première fois aux cérémonies de la fête nationale.

Une innovation française

Les dernières répétitions générales ont eu lieu vendredi 12 juillet sur les Champs-Élysées pour une innovation française unique au monde. Le flyboard a été conçu par Franky Zapata, ancien pilote de Jet-Ski reconverti en inventeur de génie. Sa planche volante propulsée par cinq réacteurs suscite les convoitises outre-Atlantique. L'US Army a toujours rêvé d'un soldat volant. Les Américains ont même tenté de racheter l'entreprise de Franky Zapata. Le ministère a investi 1,3 million d'euros pour conserver la technologie en France. "Il peut servir à évacuer un blessé (...) il peut servir de plateforme logistique pour aller transporter des munitions, transporter des vivres ou bien il peut servir de plateforme d'assaut pour des commandos", détaille Emmanuel Chiva, directeur de l'agence Innovation défense. La planche doit encore être améliorée : être plus stable, plus maniable et surtout moins bruyante pour que les soldats puissent intervenir en toute discrétion.

Le JT

Les autres sujets du JT