14-Juillet 2022 à Paris : découvrez le programme complet du défilé militaire sur les Champs-Elysées

Cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, le défilé militaire du 14-Juillet a, cette année, une portée particulière pour les armées françaises. Jeudi 14 juillet, les différents tableaux souligneront "l'impératif de solidarité stratégique auprès de nos partenaires européens sur le flanc Est", comme le souhaite le gouverneur militaire de Paris, le général Christophe Abad. Pour cette édition 2022, neuf pays de l'Europe de l'Est ont été invités à défiler, en tête des troupes à pied.

Avec pour thème "Partager la flamme", le défilé militaire va d'abord rendre hommage à la flamme de la Résistance incarnée par Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération mort en 2021, ainsi qu'à celle située devant la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, dont le centenaire sera célébré en janvier 2023. C'est également à la flamme des Jeux olympiques et paralympiques, que Paris accueillera en 2024, que ce 14-Juillet est consacré. Franceinfo vous détaille le programme de ce défilé, qui mobilisera 6 300 personnes sur les Champs-Elysées, à Paris.

Mise en place des troupes et arrivée d'Emmanuel Macron

• 9h30 : Fin de la mise en place des troupes à pied et motorisées sur le site Etoile - Champs-Elysées. Les officiers généraux commandant les défilés à pied et motorisé inspectent les troupes.

• 9h45 : Fin de la mise en place des détachements d'honneur de la Garde républicaine, place Charles-de-Gaulle et place de la Concorde.

• 10 heures : Emmanuel Macron arrive, avenue de Friedland. Il sera accueilli par le général d'armée Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, accompagné du général de corps d'armée Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris. Le chef de l'Etat passe les troupes en revue.

• 10h15 : Les honneurs sont rendus à Emmanuel Macron, place de la Concorde, par les 1er et 2e régiments d'infanterie de la Garde républicaine. Emmanuel Macron est accueilli par la Première ministre, Elisabeth Borne, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu et le chef d'état-major particulier du président de la République.

Défilés pendant une heure et demie

• 10h20 : le tableau d'ouverture du défilé militaire débute, avec la célébration des 70 ans du Bagad de Lann-Bihoué, par les équipages de la flotte de la marine nationale et de l'ensemble militaire de musique bretonne.

• 10h34 : Parade des 65 avions. Ce défilé sera commandé par le général de division aérienne Louis Pena, commandant en second la défense aérienne et les opérations aériennes. Le défilé aérien s'ouvrira par le traditionnel passage de la Patrouille de France et s'achèvera par le vol d'un drone Reaper, employé au Sahel pour traquer les jihadistes.

• 10h43 : Le défilé des troupes à pied sera ouvert par neuf pays : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Ces nations seront suivies par des soldats français projetés dans le cadre des missions de réassurance sur le flanc est de l'Europe. Le reste des 4 925 hommes et femmes défileront ensuite à pied.

• 11h31 : Défilé des 25 hélicoptères.

• 11h35 : Défilé des 181 troupes motorisées.

• 11h45 : Défilé des 200 troupes montées de la Garde républicaine.

• 11h49 : C'est l'heure du tableau de clôture, l'occasion pour les forces armées de mettre en valeur leur contribution aux talents académiques, à travers ses lycées et maisons d'éducation, et aux talents sportifs avec son "armée des champions". Le spectacle s'achèvera en musique la chanson France, interprétée par l'artiste et réserviste Candice Parise, candidate de l'émission The Voice en 2017.

• 12h03 : Départ du président de la République. Emmanuel Macron regagnera l'Elysée. Il répondra aux questions de Caroline Roux et Anne-Claire Coudray sur France 2 et TF1, à 13h10. Sa première interview depuis sa réélection.