Justice : ouverture du procès de deux policiers du 36 quai des Orfèvres

Deux policiers du 36 quai des Orfèvres comparaissent lundi 14 janvier devant la cour d'assises de Paris pour viol en réunion. Ils nient formellement les faits qui remontent à 2014 et évoquent une relation consentie. Il y a quelques mois, dans la banlieue de Toronto (Canada), une équipe de France 3 avait rencontré Emily Sponton. La jeune femme avait accepté de raconter cette nuit-là, où dans les locaux du 36 quai des Orfèvres, elle affirme avoir été violée.

"J'avais trop peur"

En 2014, Emily Sponton visite Paris pour la première fois. Un soir, dans un pub du Ier arrondissement, elle fait la connaissance de trois policiers. Après quelques verres, ils lui proposent de visiter le célèbre 36 quai des Orfèvres. Il est 1 heure du matin, enfermés dans leur bureau au 4e étage, les policiers l'auraient forcée à boire, avant de la violer. "Je savais que j'étais ivre et que les choses venaient de mal tourner. J'avais trop peur que ça finisse encore plus mal alors je me suis dit 'il faut que je fasse ce qu'ils veulent sinon je ne m'en sortirais pas'", raconte la jeune femme au micro de France 3. Lundi, près de cinq ans après ses vacances à Paris, Emily Sponton sera présente sur le banc des parties civiles pour ce procès qui devrait durer trois semaines.

