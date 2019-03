VIDEOS. Paris : un incendie se déclare dans l'église Saint-Sulpice

Un épais nuage de fumée noire a envahi les voûtes de l'église Saint-Sulpice à Paris (6e arrondissement), dimanche 17 mars. Les pompiers de Paris ont été appelés pour un incendie vers 13h40. Le feu a été rapidement maîtrisé et éteint quinze minutes plus tard. Quatre personnes ont été mises en sécurité, mais il n'y a pas eu de blessés.

THE SAINT SULPICE IN PARIS JUST IGNITED WHILE I WAS INSIDE pic.twitter.com/40PHCZ177w