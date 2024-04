Gil Avérous (divers droite) s'est exprimé, lundi à la mi-journée, lors d'une conférence de presse.

Après la mort de Mathis, un adolescent de 15 ans lors d'une rixe samedi soir à Châteauroux (Indre), le maire de la ville a appelé lundi 29 avril les parents à se saisir de la question de l'éducation des enfants. "Je ne conçois pas et je n'arrive pas à comprendre que des parents laissent ressortir un enfant après qu'il a été à deux reprises interpellé et mis en cause dans des affaires de violences", a déclaré Gil Avérous (divers droite) lors d'un point-presse.

Pour l'élu, "il y a tout un pan" relatif à "l'éducation des adolescents, des moyens mis à diposition de la justice et des collectivités, et des obligations à rappeler aux parents à remettre sur la table". Et d'insister : "Je crois que c'est un travail qui est vraiment urgent et plus qu'utile à notre société."

Pour Gil Avérous, ce drame est "un coup dur pour Châteauroux." "Un crime dans la rue de jeunes de 15 ans, ce n'est pas à l'image de notre ville", a-t-il commenté.