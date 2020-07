VIDEO. Grenoble : deux enfants de 3 et 10 ans sautent de plus de 10 mètres pour échapper à un incendie

Les deux enfants ont sauté du troisième étage pour échapper à un incendie, mardi 21 juillet, réceptionnés au pied de l'immeuble par des témoins. Ils sont indemnes mais ont été conduits à l'hôpital.

Deux enfants de 3 et 10 ans ont échappé miraculeusement à un incendie, mardi 21 juillet à Grenoble (Isère), en sautant du troisième étage de leur immeuble, rapporte France Bleu Isère. Des habitants les ont réceptionnés une dizaine de mètres plus bas.



Les deux enfants indemnes d'après les pompiers

La scène, spectaculaire, a été filmée par une habitante hier à la mi-journée, dans le quartier de la Villeneuve. Une fumée épaisse et noire s'échappe d'un appartement. Deux enfants sont à la fenêtre. Le plus âgé suspend alors le plus jeune dans le vide, en le tenant par ses vêtements, avant de le lâcher. Au pied de l'immeuble, des témoins le récupèrent, ployant sous son poids. Quelques secondes plus, c'est l'autre enfant qui saute.

D'après les pompiers, tous deux sont indemnes. Ils ont toutefois été conduits à l'hôpital, par précaution, car ils ont inhalé de la fumée, tout comme 17 autres personnes dans cet immeuble. Par ailleurs, parmi les adultes qui les ont sauvés, deux hommes ont été transportés à l'hôpital pour une suspicion de fractures aux avant-bras.

Le maire de Grenoble salue un "sauvetage héroïque"

Sur Facebook, le maire de Grenoble Eric Piolle a tenu à "féliciter" les habitants de la Villeneuve pour ce "sauvetage héroïque". "Main dans la main, ils ont permis aux deux petits de se sortir indemnes de ce drame", écrit-il. Ils ont été "fidèles", selon lui, à la "tradition de solidarité et d'entraide (…) particulièrement vivace dans ce quartier". Le maire a enfin souhaité "un très bon rétablissement à ceux qui ont été légèrement blessés lors de ce sauvetage improvisé".

Pour l'instant, les causes de l'incendie ne sont pas connues. L'appartement où se trouvaient les deux enfants a été entièrement détruit. Une enquête de police a été ouverte.