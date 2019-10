Val de Marne : un blessé grave après l'incendie d'un hôtel à Alfortville

L'origine de cet incendie est pour l'heure inconnue. Des vérifications avaient lieu en fin de matinée afin d'en savoir plus.

Un homme a été gravement blessé, samedi 26 octobre, dans l'incendie d'un hôtel situé rue Louis-Blanc, à Alfortville (Val-de-Marne). La victime, âgée de 57 ans selon les pompiers, a été brûlée au niveau des mains et du visage. L'homme se serait défenestré depuis sa chambre, située au premier étage de l'établissement, afin d'échapper aux flammes. Dans un état critique, mais conscient, il a été transporté à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil.

L'incendie s'est déclaré peu après 9h30, dans cet hôtel haut de trois étages, selon Le Parisien, et a nécessité l'intervention de cinquante pompiers. Les flammes ont été éteintes une heure plus tard. L'origine de cet incendie est pour l'heure inconnue. Le quartier a été "entièrement bouclé" en fin de matinée, précise le quotidien, et des vérifications avaient lieu, afin d'en savoir plus.