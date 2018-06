"Une boule de feu a dépassé le bâtiment" : après l'explosion d'un silo à grains à Strasbourg, un témoin raconte

Aurélie travaille à quelques centaines de mètres de l'entreprise Silostra, où a eu lieu l'explosion d'un silo à grains, mercredi. Elle raconte à France Bleu Alsace, avoir vécu quelque chose d'"assez choquant".

"On a entendu une très, très forte explosion", raconte Aurélie, mercredi 6 juin, sur France Bleu Alsace, après l'explosion d'un silo à grains dans le quartier du Port-du-Rhin, à Strasbourg (Bas-Rhin). Celle qui travaille à quelques centaines de mètres de l'entreprise Silostra explique avoir "entendu une deuxième explosion et là, ça a vraiment beaucoup, beaucoup bougé. On s'est tous retournés et on a vu les flammes qui dépassaient carrément, une boule de feu qui a dépassé le bâtiment rouge et blanc, et puis ensuite on a vu la fumée".

Pour avoir senti l'explosion depuis notre bâtiment : oui, on s'est dit que c'était grave.Aurélieà France Bleu Alsace

"Quand on a vu les flammes, on a été assez impressionnés, quand même", rapporte Aurélie qui explique que "c'est impressionnant. Pour l'avoir vécu, oui, c'est assez choquant". Cette explosion a fait onze blessés dont trois en urgence absolue. Elle s'est produite entre 9 heures et 10 heures.

À 10h30, "il y a toujours un petit peu de fumée, tout est bloqué, la police a bloqué la route qui est devant chez nous, il n'y a plus aucun camion, il n'y a plus rien. On voit la charpente qui est complètement nue, maintenant, il n'y a plus rien", conclut Aurélie.