Un homme sans pass sanitaire, qui avait tiré sur des vigiles lui refusant une entrée, condamné à 20 ans de réclusion criminelle à Chambéry

Un homme sans pass sanitaire, qui avait tiré sur des vigiles lui refusant l'entrée à une manifestation sportive, en septembre 2021 à Chambéry (Savoie), a été condamné, mercredi 18 septembre, à 20 ans de réclusion criminelle dans la même ville, rapporte France Bleu Pays de Savoie.

Le 18 septembre 2021, cet homme, aujourd'hui âgé de 52 ans, s'était présenté alcoolisé à l'entrée du Parc du Verney, à Chambéry, où se tenait la quinzième édition d'Odysséa, la course caritative contre le cancer du sein. En raison de sa non possession de pass sanitaire à l'époque, l'entrée lui est refusée par deux vigiles.

"Je pense tous les jours aux victimes"

L'homme était revenu au parc du Verney une demi-heure plus tard et après plusieurs minutes à invectiver les deux vigiles de loin, il s'était approché brusquement d'eux et avait tiré, bras tendu, avec une arme de poing, blessant un des deux vigiles à l'index, avant de tirer une seconde fois quelques secondes plus tard et de blesser le second au ventre.

Rapidement rattrapé par des participants à l'événement, il avait ensuite été interpellé par les policiers. "Je pense tous les jours aux victimes, je prie pour que tout le monde aille bien", a dit le tireur lors de son procès.