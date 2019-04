Un enseignant français, soupçonné d'avoir violé une cinquantaine d'enfants en Asie, a été mis en examen

Selon nos informations, ce professeur était expatrié à Singapour. Il a été interpellé à Besançon par l'office central pour la répression des violences aux personnes.

Il est soupçonné de viols sur plusieurs dizaines d'enfants en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines et en Inde. Un Français expatrié à Singapour a été interpellé à Besançon (Doubs), le 30 mars, et mis en examen le 1er avril, a affirmé le parquet de Paris à franceinfo, vendredi 5 avril, confirmant une information du Parisien.

Selon une source policière à franceinfo, l'homme a reconnu la plupart des faits en garde à vue.

Une autre source policière explique à France 3 qu'il est suspecté d'avoir fait une cinquantaine de victimes, toutes de jeunes garçons. Une information judiciaire a été ouverte pour des faits susceptibles d'avoir été commis en Thaïlande, Malaise, Philippines et en Inde.

Arrêté puis libéré en Thaïlande

Il a été inculpé pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, détention, acquisition et captation en vue de sa diffusion d’images à caractère pornographique sur un mineur, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et corruption de mineur de plus de 15 ans, détaille le parquet.

L'homme, qui était professeur de français à Singapour, avait été pris en flagrant délit en Thaïlande. Selon une source policière à franceinfo, il était en train en train de violer un mineur. Le Parisien explique que cette première arrestation, en février, avait été médiatisée en Thaïlande, mais que ce Français avait finalement été libéré.

Selon le parquet, il est inconnu de la justice française pour des faits de pédophilie.