Trafic de drogue en Ile-de-France : neuf personnes présentées à un juge en vue de leur mise en examen

Neuf personnes sont présentées ce vendredi 7 juin à un juge d’instruction en vue de leur mise en examen pour "importation et trafic de stupéfiants, blanchiment, et association de malfaiteurs", indique le parquet de Paris à franceinfo.

"Ils se voient reprocher des rôles différents, d’organisation, de logistique, ou de transport", explique le parquet. Le dossier avait été initialement pris en charge en octobre 2023 par le parquet d'Evry dans l'Essonne dans le cadre d'une information judiciaire.

Ces personnes ont été interpellées le 3 juin en Essonne, Seine-Saint-Denis et plus largement en Île-de-France. L’opération a donné lieu à la saisie de 159 kg de cocaïne, 21 kg de résine de cannabis, 1,3 million d’euros en espèce et 111 000 euros en saisies bancaires, quatre armes de catégorie A, et de nombreux vêtements de luxe ont également été saisis. Les investigations se poursuivent sous la direction du juge d’instruction.