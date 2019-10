Tirs devant une mosquée à Bayonne : "Je prenais soin de le garder éveillé", raconte un témoin qui a porté secours à une des victimes

"J’ai vu une voiture prendre feu. Il y avait quelqu’un en dessous", explique ce témoin qui a mis l'une des victimes en position latérale de sécurité.

"Je prenais soin de le garder éveillé", raconte à France Bleu Pays Basque un témoin qui a porté secours à une des victimes qui a été blessée par balles devant la mosquée de Bayonne lundi 28 octobre après-midi.

La première chose que ce témoin a fait c'est "éteindre le feu qu’il y avait au niveau de la porte", devant l'entrée de la mosquée. "Ensuite j’ai entendu des gens hurler, donc je suis parti sur le côté de la mosquée et j’ai vu une voiture prendre feu. Il y avait quelqu’un en dessous. Je me suis approché de lui. Et je l’ai tiré avant que la voiture n’explose, parce qu’elle était déjà bien en feu", poursuit ce fidèle.

"J’ai tiré le monsieur, il était rempli de sang. Je l’ai mis en position latérale de sécurité. Il avait mal sur tout le côté droit. Il a pris des balles. J’ai essayé de faire des points de compression et je prenais soin de le garder éveillé", affirme-t-il. L'autre blessé semblait aller "un peu mieux", il avait "pris une ou deux balles au niveau du bras".