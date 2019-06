Un détenu condamné pour terrorisme agresse deux surveillants à la prison du Havre

Le déténu a frappé les surveillants en criant "Allah Akhbar".

Un détenu condamné pour terrorisme a agressé deux surveillants jeudi 20 juin au matin au centre pénitentiaire du Havre en Seine-Maritime, a appris franceinfo de source proche du dossier.

L'homme âgé de 25 ans a attaqué un surveillant et une surveillante à l'ouverture de sa cellule vers 7 heures du matin. Il les a frappé avec un pied de table en fer et des morceaux de verre au niveau des bras et des jambes, en criant "Allah Akhbar".

Un membre de la filière des Buttes-Chaumont

Le détenu a été placé en quartier disciplinaire. Il avait été condamné en juillet 2017 à sept ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste. Il fait partie de la filière jihadiste des Buttes-Chaumont à Paris. Le parquet du Havre a été saisi. Les deux surveillants sont légèrement blessés. Pour protester contre cette agression, les surveillants de la prison du Havre ont exercé leur droit de retrait.

En mars dernier, un homme et sa compagne avait déjà agressé des agents penitentiaires au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne en Normandie. Sa compagne, grièvement blessée durant l'intervention, avait succombé à ses blessures.