DIRECT. Agression de surveillants de prison dans l'Orne : "Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute", juge Nicole Belloubet

Ce qu'il faut savoir

"Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute", a déclaré la ministre de la Justice, à propos de la situation à la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne). Un homme a agressé, mardi 5 mars, deux surveillants avec un couteau en céramique. Ce détenu de droit commun de 27 ans est toujours retranché dans l'unité "vie familiale" de la prison, avec sa compagne. Il a par ailleurs déclaré avoir une ceinture d'explosifs sur lui, a appris franceinfo de source proche du dossier. Suivez la situation en direct.

Deux surveillants blessés. Les deux hommes ont été hospitalisés et "leur pronostic vital n'est pas engagé", a précisé un communiqué du ministère de la Justice diffusé à la mi-journée. Le surveillant plus grièvement blessé, "éventré", "est au bloc pour une intervention chirurgicale après un scanner", a fait savoir Alassanne Sall, délégué FO de la prison. Selon la police, il est blessé au thorax. L'autre surveillant a été blessé au visage, selon la police. Selon FO, il a été touché à la mâchoire, au visage et dans le dos.

Une inspection diligentée. Nicole Belloubet a assuré qu'"il faudra tirer toutes les conséquences de cette attaque terroriste". La garde des Sceaux a diligenté une "inspection" dans cette prison qui est, selon elle, l'un des deux établissements les plus sécurisés du pays.

Le détenu purge une peine de 30 ans. Selon la direction de l'administration pénitentiaire, le détenu purge une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration suivi de mort et vol avec arme. Il a également été condamné à un an de prison pour apologie publique d’acte de terrorisme.