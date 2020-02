Belgique : une femme poignarde quatre passants, "rien n'indique" qu'il s'agisse d'un acte terroriste

Une femme a été blessée à la main par des tirs de la police, après avoir attaqué au couteau quatre piétons, une femme et trois hommes, dimanche, dans la ville belge de Gand. "En trois endroits différents, quatre personnes au total ont été attaquées avec un couteau", a détaillé lundi 3 février le parquet gantois, selon plusieurs médias belges.

#Breaking: Just in - Police officers have shot down a suspect who allegedly stabbed 2 people in #Gent on the street of the "Bevrijdingslaan" in #Belgium. pic.twitter.com/Xm1XCbv4Jb