VIDEO. Quel est le rôle de la fiche S ?

L'auteur présumé de l'attentat survenu à Strasbourg mardi 11 décembre était fiché S. Connu très défavorablement des services de police pour des faits de droit commun, Cherif Chekatt, 29 ans, faisait l'objet d'une attention toute particulière des services de renseignement français depuis 2016. Pourtant, cette surveillance ne l'a pas empêché de semer la terreur aux abords du marché de Noël strasbourgeois, faisant selon un bilan provisoire, 3 morts et 13 blessés, dont 5 blessés graves et une personne en état de mort cérébrale. Car contrairement à certaines idées reçues, être fiché S ne signifie pas être surveillé en permanence. Explications sur cet outil qui fait l'objet de nombreux débats.

Un fiché S est une personne dont les services du renseignement français considèrent qu'elle constitue une menace grave pour la sûreté de l'État. Elle n'a pas forcément commis de crime ou de délit. Être en relation avec un fiché S peut, par exemple, conduire à être soi-même fiché. Cette fiche regroupe des informations comme l'état civil, le signalement, la photographie, les motifs de recherche et la conduite à tenir envers la personne. Elle est partagée à tous les pays de l'espace Schengen et sert à faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie. Elle ne donne pas la possibilité d'arrêter quelqu'un ou de l'expulser. D'une durée de vie d'un an, elle peut être renouvelée si nécessaire.

Environ 20 000 fichés S

La fiche S fait partie des 21 catégories du Fichier des Personnes Recherchées qui concerne toutes les personnes susceptibles de troubler l'ordre public comme les mineurs en fugue, les évadés de prison ou les membres du grand banditisme, par exemple. Chaque catégorie possède une nomenclature sous la forme d'une lettre : M pour les mineurs en fugue, V pour les évadés et S pour Sûreté de l'État. Tous les fichés S ne sont pas forcément des terroristes islamistes. On y trouve par exemple des hooligans ou des membres d'extrême droite ou gauche. En constante évolution, on ignore le nombre exact de fichés S mais on estime qu'ils seraient environ 20 000.