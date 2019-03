Qui est Michaël Chiolo, l'assaillant de la prison de Condé-sur-Sarthe ?

À 28 ans, Michaël Chiolo était connu pour sa radicalisation. "En 2010, lorsqu'il arrive à la prison de Mulhouse, il vient de se convertir à l'islam et c'est dans cette prison qu'il va peu à peu commencer à se radicaliser", raconte la journaliste Nathalie Perez. En 2015, il est de nouveau condamné à un an de prison pour avoir glorifié les attentats du Bataclan. "C'est à ce moment-là qu'il fait une rencontre : un certain Chérif Chekatt, l'auteur des attentats de Strasbourg, en novembre dernier", détaille la journaliste.

"Un détenu modèle"

En prison, les deux hommes deviennent amis, mais à ce moment-là, Chérif Chekatt n'éveille pas encore les soupçons des services de renseignement. Quand il arrive ensuite à Condé-sur-Sarthe (Orne), Michaël Chiolo est évidemment signalé comme radicalisé, pour sa glorification des attentats, mais aussi pour prosélytisme dans les cours de promenade. Mais selon les surveillants pénitentiaires, il n'avait jamais fait parler de lui depuis. "Il était considéré comme ce que l'on peut appeler un détenu modèle", conclut Nathalie Perez.

