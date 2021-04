Attaque à Rambouillet : ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du parquet national antiterroriste

Les investigations se poursuivent deux jours l'attaque survenue au commissariat de Rambouillet (Yvelines) qui a coûté la vie à une fonctionnaire de police. Jean-François Ricard, le procureur du parquet national antiterroriste (Pnat), a tenu une conférence de presse, dimanche 25 avril, pour faire un point sur l'enquête. Franceinfo la résume.

Consultations de vidéos "glorifiant le martyr et le jihad"

Livrant un récit précis des minutes qui ont précédé l'attaque, Jean-François Ricard, a déclaré que l'assaillant avait "immédiatement avant de passer à l'acte, consulté des vidéos de chants religieux glorifiant le martyr et le jihad". Ces observations, a-t-il remarqué, résultent de l'exploitation du téléphone de l'auteur de l'attaque, qui a été retrouvé sur place.

Un Coran a également été "saisi dans le scooter garé à proximité [du commissariat] et un tapis de prière" dans le sac, "de type cabas", transporté par l'assaillant, a précisé le magistrat.

Une cinquième personne en garde à vue

Jean-François Ricard a également annoncé lors de cette conférence de presse qu'une cinquième personne avait été placée en garde à vue : un cousin de l'assaillant.

Quatre autres personnes sont également en garde à vue, toutes issues de l'entourage de l'assaillant. Il s'agit notamment de son père, de deux personnes ayant pu l'héberger dans le Val-de-Marne et d'un autre cousin.

Une radicalisation "peu contestable" et des "troubles de personnalité"

"Si la radicalisation de l'agresseur paraît peu contestable, la présence de certains troubles de personnalité a pu aussi être observée", a remarqué Jean-François Ricard. "A ce titre, son père avait souligné que son fils avait adopté une pratique rigoureuse de l'islam, a-t-il déclaré. D'un autre côté, il a également mentionné différents troubles de comportement qu'il avait pu remarquer chez son fils, au début de l'année."

L'homme "qui a fourni une attestation d'hébergement" à l'assaillant "a également relevé que l'agresseur lui avait paru dépressif à la même période", a complété le magistrat. "C'est dans ces conditions" que l'assaillant "s'est présenté au centre hospitalier de Rambouillet le 19 février et avait sollicité une consultation psychiatrique laquelle avait abouti à un nouveau rendez-vous le 23 février suivant", a précisé le procureur. "Toutefois, à ce stade de l'enquête, il semble que son état n'a nécessité ni hospitalisation ni traitement", a poursuivi Jean-François Ricard.

L'assaillant "a également effectué entre le 25 février et le 13 mars dernier un séjour en Tunisie dans sa famille", a fait savoir le procureur. "Les investigations permettant d'aprécier de manière plus précise et plus complète la personnalité de l'auteur [de l'attaque] vont se poursuivre", a-t-il ajouté.