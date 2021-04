DIRECT. Attaque au commissariat de Rambouillet : le procureur antiterroriste doit tenir une conférence de presse en fin de matinée

"Paradoxalement, ces critiques ont façonné le succès de 'Loft Story', qui a tout de suite connu de très bonnes audiences. Plus on parlait du programme, plus cela créait une attente et les gens avaient envie d'aller regarder, qu'ils soient d'accord ou non avec le concept."



Pour la sociologue, le scandale qu'a provoqué "Loft Story" à sa sortie a fonctionné comme de la publicité pour M6. L'émission "a été un événement national qui restera toujours associé à M6".