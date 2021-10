"Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République", a déclaré le Premier ministre, un an après la mort du professeur d'histoire-géographie.

"Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République." Jean Castex a commémoré samedi 16 octobre la mémoire du professeur d'histoire-géographie, assassiné il y a un an jour pour jour après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Le Premier ministre a présenté l'enseignant comme "un serviteur de la République (...) victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine".

>> Assassinat de Samuel Paty : suivez les hommages au professeur

Samuel Paty a été "frappé à mort dans les conditions les plus abjectes qui soient au nom de l'obscurantisme le plus barbare, tout simplement parce qu'il remplissait sa mission dans un de ces collèges de France", a affirmé le chef du gouvernement, aux côtés du ministre, Jean-Michel Blanquer et en présence de la famille de la victime. Une plaque en hommage au professeur a par ailleurs été inauguré au ministère de l'Education nationale.

Plusieurs commémorations en mémoire de l'enseignant se tiennent samedi. La famille de Samuel Paty doit être reçue par Emmanuel Macron à l'Elysée. D'innombrables écoles, collèges et lycées à travers la France ont par ailleurs honoré vendredi la mémoire de l'enseignant d'histoire-géographie.